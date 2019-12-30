蔡英文下午到淡水保安廟參拜，近千名支持者在不斷高喊「2020英德勝利、呂孫綾凍蒜」，現場氣氛熱烈。（戴上容攝）

蔡英文總統30日下午至淡水、三芝參拜廟宇，並輔選力爭連任的新北市第一選區民進黨籍立委呂孫綾，蔡英文致詞說台灣國防現在都是國艦國造，原型機已經製造出來，明年就會試飛，並特別為呂孫綾在國防上爭取表示肯定，「呂孫綾纏起來很難搞的」，指有她在一定會讓國防越來越強。

蔡英文下午到淡水保安廟參拜，近千名支持者在不斷高喊「2020英德勝利、呂孫綾凍蒜」，現場氣氛熱烈。蔡英文表示，感謝呂孫綾在外交國防委員會付出，以國防為例，現在很多就是國防國造、國艦國造，海巡署、軍艦署艦艇都是台灣自己做的。

蔡英文說，這幾天辯論也在討論台灣國防軍艦業，她向大家報告原型機已經製造出來，明年就會試飛，只要有決心台灣的技術是很好的，有不足的地方別的國家也會來幫忙，國際上都會支持。

蔡英文也說到淡江大橋，2010年時參選市長時希望全力促成，可惜那時候沒當選，然而她現在當總統了，政府現在拿出出魄力，還有好立委鍥而不捨，她開玩笑說「呂孫綾纏起來很難搞的」，指有她在一定會讓國防越來越強、國家越來越好。呂孫綾回應，20幾年以來都未成功的淡江大橋，在她任內建設起來，感謝中央、總統的支持。

(中時 )