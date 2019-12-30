24歲日本寫真女星天木純，外貌清純、身形嬌小，卻擁有I罩杯傲人上圍，有「巨乳蘿莉」封號，近來熱衷打麻將的她，在IG曬出錄製麻將節目側拍照，只見她搞怪把3張牌放胸部上，讓網友看了全暴動。
天木純穿上白色單肩長禮服，I級巨乳一覽無遺，胸前超長事業線，根本深不見底，而她也搞怪把3張牌放胸部上，邪惡視角讓人看了快噴鼻血，火辣尺度破表，網友驚嘆「太美了」、「超巨大的」、「看起來快溢出了」。
(中時電子報)
24歲日本寫真女星天木純，外貌清純、身形嬌小，卻擁有I罩杯傲人上圍，有「巨乳蘿莉」封號，近來熱衷打麻將的她，在IG曬出錄製麻將節目側拍照，只見她搞怪把3張牌放胸部上，讓網友看了全暴動。
天木純穿上白色單肩長禮服，I級巨乳一覽無遺，胸前超長事業線，根本深不見底，而她也搞怪把3張牌放胸部上，邪惡視角讓人看了快噴鼻血，火辣尺度破表，網友驚嘆「太美了」、「超巨大的」、「看起來快溢出了」。
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