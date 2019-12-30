送豬迎鼠，再過不久就是新年，緊接著就是農曆新年了！位在宜蘭的傳統藝術中心在109年1月30日至2月2日推出系列傳統藝術走春行程。初六開工，讓國光劇團舉行之新春開箱儀式，帶您一探梨園文化傳統。2月1日至2日，白天「金鼠開箱——紙藝體驗進行式」藝術工作坊，手打年曆及相框。晚上九天民俗技藝團策劃演出《年味復興‧陣頭狂響》，將傳統陣頭融合創新元素，和您熱鬧迎新春！相關行程已開放免費報名。

傳藝中心陳濟民主任指出，鼠年迎新活動中，台灣戲曲中心是最有年味的表演場館，無論是國光劇團演出開箱吉祥戲、紙藝工作坊的「開筆」、陣頭藝術賀歲，各式納舊迎新活動，獨特且意義深遠，適合全家一起體驗。

1月30日上午，國光劇團舉辦一年一度的「新春開箱儀式」，不僅遵循梨園傳統，秉持「敬天尊師」的精神祭拜祖師爺，也將獻上一系列吉祥戲演出，與民眾同樂賀新春。

金鼠開箱─紙藝體驗進行式-手感年曆。（國立傳統藝術中心 提供）

2月1日登場的「金鼠開箱─紙藝體驗進行式」，由新銳藝術家鄭星慧和陳冠蓉分別帶來「刻‧景─紙藝相框」與「印‧畫─手感年曆」藝術工作坊，以十二生肖故事為發想，透過紙雕、剪紙、絹印、插畫、設計等藝術形式，將手作結合想像力，創作個人專「鼠」的作品。活動連續進行兩天，每天各有四場且全程免費，23日起則全面開放報名。

九天民俗技藝團演出《年味復興‧陣頭狂響》。（國立傳統藝術中心 提供）

2月1日晚間七點《年味復興‧陣頭狂響》節目，由〈眾神出行賜百福〉拉開序幕，鑼鼓陣、福祿壽三仙、家將、龍隊、獅陣、宋江陣、神將等輪番上陣，呈現眾仙遶境、喜氣洋洋的氛圍；緊接著一連串精采的表演——振奮人心的戰鼓演奏，用磅礡雄偉的鼓聲迎接新年萬象更新，民眾可與藝術家近距離互動，親自體驗擊鼓的氣勢；神秘莊嚴的八家將出巡，鐵四帝文化藝術創意將家將融合街舞，碰撞出全新火花。

台北慶和館以生動俏皮、活靈活現的龍隊與獅陣登台，舞龍舞獅、龍獅呈祥；多次代表臺灣登上國際舞台的電音三太子，將在活潑的節奏中，帶您嗨翻全場；臺灣振宗藝術團整齊劃一、氣勢軒昂的創意宋江陣，呈現武術與藝術的最佳結合。最後〈鼓舞大地〉表演匯集優美祈福的婆姐陣與動人心弦的鼓藝，一柔一剛共同演繹新年的喜悅與祝福。

(中時電子報)