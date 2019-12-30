金門縣府團隊與民航局協商，敲定春節台金線第3波加班機。（縣府提供／李金生金門傳真）

遠航停飛打亂台金空中交通，金門縣長楊鎮浯今（30）日帶隊親赴民航局協調爭取春節第3波加班機32架次7744個座位數，將於明年1月2日（周四）下午18時受理訂位，需於3日內完成開票程序，否則取消訂位資格。

縣府特別強調，受到遠航停飛影響，各航空公司班機調配運能已達極限，希望鄉親盡量提早返鄉或延後返程，也可考慮反向過節，以免影響行程安排。

縣長楊鎮浯率觀光處長丁健剛及縣府團隊在今天上午赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機。縣府統計目前機位需求以北金航線為主，在與各航空公司協調，並同意保障各航班搭載人數後，勉強調度出春節第3波加班機，預計加開北金單向尖峰時段來回班機31架次及中金來回班機1架次，共可提供7744座位數。

縣府表示，這波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空的心理準備，提醒民眾儘早作好準備，以免向隅。縣府後續也將依實際需求，持續跟航空公司協調爭取加開加班機，讓鄉親順利返鄉過年。

第3波加班機的作業如下：

(一)年前尖峰時段：臺北→金門航線(臺北起飛時間)：1、1月21日：立榮 08：20（放大機型）、09：00、12：00、16：00、19：50。2、1月22日：華信 09：20、12：50、19：00、21：00。

3、1月23日：華信 21：30、立榮 08：20(放大機型）、09：00、16：00、18：40、19：50。4、1月24日(除夕)：立榮 06：20、19：10、華信 20：10。5、1月25日(初一)：立榮 18：40、華信19：55。6、1月26日：立榮 18：40。

(二)年後尖峰時段：金門→臺北航線(金門起飛時間)：1、1月26日：立榮 20：30。2、1月27日(初三)：立榮 17：30、21：00、21：35、華信 21：50。3、1月28日(初四)：華信 11：00、14：30、20：40、21：20、立榮 22：00。4、1月29日(初五)：華信 21：50。

(三) 年後尖峰時段：金門→臺中航線(金門起飛時間)：1月29日(初五)：華信10：00。

公開訂票作業與時間：自109年1月2日(星期四)下午18時起，由各航空公司訂位電話及網路公開接受訂位。

縣府再次提醒鄉親，在訂票確定後，應於3日內依航空公司的通知或指示期限開立機票，同時特別呼籲本次第3波加班機開立機票與限制規定與前2次管制期間訂票作業規定與程序一樣，即109年春節管制期間台金航線（109年1月22日至1月27日台灣往金門及109年1月27日至2月2日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。

(中時 )