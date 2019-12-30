不堪虧損，中視忍痛停播「MIT台灣誌」登山節目。對於媒體的相關報導，中視肯定製作人麥覺明的努力與付出，但無奈表示，收視率下滑導致入不敷出，連年虧損的中視實在無力再負擔，希望社會大眾能夠體諒。

據指出，「MIT台灣誌」播出已18年，走遍了全台百岳大山，確實幫助許多台灣人認識在地的山林之美，曾獲多座金鐘獎的肯定，但最近幾年因為觀眾新鮮感不再，雖然製作單位仍然非常努力，收視率卻從最高的1，逐漸腰斬到現在0.5，粗估一年要虧損700到800萬之間，對中視是一筆不小的負擔。

中視為公開發行的股票上市公司，財務報表須攤在陽光下接受檢視，由於觀眾收視習慣改變，加上台灣近年經濟表現疲弱，無線電視台受到極大衝擊，中視已連續虧損多年。為了讓中視能夠永續經營，最近逐一檢討旗下節目的收視狀況。

中視極為肯定台灣誌的貢獻，但中視本身為商業電視台，必須獨自面對營收的壓力，文化部或公廣集團或許可以考慮對這些有公益性質的電視節目伸出援手。

(中時電子報)