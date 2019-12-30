大陸商務部國際司司長張少剛30日指出，未來RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）將分「三步走」。第一是推動剩餘談判，目前剩餘的談判都是在雙邊開展的，多是技術性細節，並不影響協定的最終達成，各國將在明年6月前完成法律審核

據《21世紀經濟報道》指出，第二步是通過各國政府或議會審核，但這有可能需要3、4個月時間，第三是達成協議，各方有望在明年11月RCEP領導人會議上正式簽署這一協議，而中方對如期簽署該協定充滿信心。

(旺報 )