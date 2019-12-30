RCEP三步走 預計明年11月正式簽署 16:342019/12/30 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部國際司司長張少剛30日指出，未來RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）將分「三步走」。第一是推動剩餘談判，目前剩餘的談判都是在雙邊開展的，多是技術性細節，並不影響協定的最終達成，各國將在明年6月前完成法律審核 據《21世紀經濟報道》指出，第二步是通過各國政府或議會審核，但這有可能需要3、4個月時間，第三是達成協議，各方有望在明年11月RCEP領導人會議上正式簽署這一協議，而中方對如期簽署該協定充滿信心。 (旺報 ) #協定 #rcep #協議 #經濟 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 永大機電前三季EPS回升至1.79元 今日法說會 10:132019/12/26 財經 伸興工業今日法說會 股價平盤開出 11:022019/12/26 財經 《半導體》家登現增價110元，股價170元高高在上 13:242019/12/26 財經 新加坡11月工業生產意外衰退 14:412019/12/26 財經 《電子零件》惠州廠火警，華通：財業務無大礙 17:052019/12/26 財經 肉包子打狗 壽險前11月花1,838億買匯率避險 20:292019/12/26 財經 陸11月工業企業利潤增速由負轉正 年增5.4％ 11:082019/12/27 財經 中國11月工業企業利潤升5.4％ 8個月新高 11:082019/12/27 財經 人民幣中間價貶78點 11:082019/12/27 財經 《汽車股》東陽AM動能續增、OEM谷底彈升，營運轉樂觀 11:082019/12/27 財經 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 鴻海布局又變動？ 美作家：威州投資案恐變多餘 - 財經 美股漲勢快不行了？華爾街大多頭警告恐跌20％ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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