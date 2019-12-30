日媒報導，JDI考慮出售白山工廠鴻海集團旗下夏普，雙方就相關問題進行協商，預估出售金額為800至900 億日圓(約219~247億元新台幣)，據傳夏普有意收購白山工廠，是大客戶蘋果的意思。對此，夏普出面澄清，稱正對收購該廠可能的效益進行評估，美國財經專欄作家高燦鳴表示，鴻海若收購JDI，將讓威州廠成為多餘的「白象」。

朝日新聞27日揭露JDI出售白山工廠給蘋果、夏普的報導後，JDI早盤勁揚2.74%。對此，夏普官方回應，聲稱媒體報導該公司與 JDI 展開協商，有意收購 JDI 白山工廠一事，該內容非由夏普官方宣布。夏普表示，該公司就收購白山工廠可能產生的效應、風險，進行謹慎評估，若有敲定任何需要對外發布的訊息，將在第一時間立刻宣布。JDI也在當日回應，指稱日媒報導並非官方宣布訊息，今後如何處置白山工廠，目前正在評估所有選項，但目前未有任何決定。

不過，外國財經媒體報導，高燦鳴認為，夏普收購JDI一事，對於鴻海在威州投資的先進面板廠不是好兆頭。由於夏普與JDI都屬於蘋果的iPhone和iPad面板供應商，在夏普被鴻海收購後，營運狀況出現好轉，這也為陷入財務困境的JDI的效法對象，因此夏普願意收購JDI的白山工廠也合情合理。

鴻海旗下有夏普、群創兩個面板事業，若真的收購JDI，將讓興建當中的威州廠變得多餘，畢竟美國離亞洲太遠，美國也沒有生產先進面板的經驗，使得威州投資案的效益降低。

面對大陸全力發展面板產業，例如京東方等大陸面板巨頭急速擴大產能，導致產品價格以及利潤遭大幅度壓縮。高燦鳴表示，面對大陸競爭者，鴻海在東亞建立大規模、高效率面板產業應戰，但地球另一端的「白象」，就顯得多此一舉。「白象」一詞，用來形容須耗費鉅資卻難以產出利潤的資產。

(中時電子報)