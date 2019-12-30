台灣已連續五年來台旅客破千萬人次，儘管今年下半年陸客限縮，但來台觀光客人次再創新高。交通部觀光局長周永暉今日在媒體餐敘時透露，明年目標是破1200萬人次，但他強調人數不是重點，提高重遊率及停留天數，讓旅客能深度旅遊更重要，建議各地要把私房景點拿出來。

觀光局長周永暉表示，兩岸受政治因素干擾，今年陸客人數與去年相當，有269萬人次，整年大概1175萬人次；雖然今年國際市場碰到困難，包括罷工、停航事件，但人數還是一步一腳印成長，明年也將持續到大陸宣傳觀光。

周永暉提到，今年第1季越南辦事處成立，12月倫敦辦事處成立，觀光局未來將與其他國家的公關公司合作，增加5個台灣旅遊服務中心，加強國際行銷跟佈點，其中，穆斯林是重要市場，計畫明年3至5月間在有直航的杜拜，委請當地公關公司替台灣行銷做宣傳，爭取更多國際觀光客來台旅遊，目標希望可增加2％，但他也認為，提高旅客重遊率很重要，明年會擴大問券調查，了解旅客對台灣的觀感。

至於國民旅遊部分，周永暉提到，觀光局從今年1月的擴大暖冬到春遊，到現在的秋冬遊，至少在住房率部分平均提高兩成，國旅要留客，確實需要刺激、優惠方案。

周永暉表示，台灣的宗教包容性強、每個小鎮各有特色，適合從事深度旅遊，如果要推展台灣觀光，地方要把私房景點露出，像今年透過主題行銷方式，以台灣小鎮美食為宣傳主軸，意外讓更多人發現台灣小鎮的美，大家也認為是亮點。

(中時 )