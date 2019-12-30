台股開平走低收小黑，但在主要亞股走升帶動，加上封關前出口商年終拋匯出籠，激勵新台幣開盤大漲，盤中最高來到30.011元，強升1.91角，但尾盤央行進場調節後，升幅縮小至6.8分，收在30.135元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量5.99億美元。

外匯交易員指出，年底匯市封關前僅剩二個交易日，出口商儘管面對價格實在很不好，也只有硬著頭皮拋匯，加上多數亞幣均走升的連動，新台幣開盤後就連闖30.2元及30.1元二關，直接升抵30.05元價位。午後還是沒有緩和跡象，進一步衝到30.011元，眼見就要扣關2字頭，但老大（央行）照例尾盤進場調節，使得升幅大為收斂，回到30.1元價位。

外匯交易員認為，匯市31日封關日震盪幅度可能再加大，畢竟是2019年底最後一個交易日，該進場拋匯的出口商將全數出籠，可預見就是連日來的戲碼繼續重演。但開年後外資如果擴大匯入，恐怕要守住30元大關，老大還要再擴大調節力道才行。

(工商 )