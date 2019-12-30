倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開高走低，終場下跌38.22點，跌幅0.32％，收在12,053點，櫃買指數表現相對強勢，終場上漲0.09點，漲幅0.06％，以149.33點作收。

三大法人方面，外資轉賣14.65億元，投信續賣2.94億元，自營商續買4.41億元，外資於台指期貨市場上同步減碼290口多單，累計淨多單部位為38,158口，心態呈現中性偏多不變。

台股創下12,125點波段新高後，受市場投資人居高思危及追價意願轉趨保守影響，近8個交易日大盤幾乎都維持11,950～12,125點狹幅震盪，而主要支撐台股持續未墜的原因有三。

其一，經濟面、資金面及籌碼面皆處於近十年來多頭最為有利的位置點，繼主計處上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％後，11月的景氣對策信號也亮出睽違已久的「綠燈」，分數達到24分，顯見台灣經濟呈現溫和成長態勢，有利於支撐股市向上邁進。

其二，台商資金返台擴大投資、歐美央行大降息，加上國內11月證券劃撥存款餘額飆上2.71兆元，創下歷年新高紀錄，散戶買股信心大增，配合年底集團、投信作帳、作夢行情、以及有壽險買盤與政府基金伺機而動，五力集結支撐台股震盪續攻之動能。

其三，市場最擔心中美貿易戰可望於2020年1月完成協議簽署，全球兩大強權握手言和下，對於全球股匯市將可帶來正面激勵。

個股方面，本周納入投資組合的信昌電，受惠庫存去化完成，加上5G拉貨啟動，積層陶瓷電容（MLCC）再傳缺貨，漲聲響起，30日股價持續放量上攻，若後市量價不失控，且守穩10日均線不破，續漲再創新高的機會可期。

整體大環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，且各均線維持多頭向上排列，皆有利台股續朝歷史高點12,682點作挑戰。操作方面，多頭格局不變前，逢低偏多策略不變，選對產業與股票、獲利值得期待。

(工商 )