國民黨雲林第二選區立委候選人謝淑亞（右二）上午獲新住民力挺，針對民進黨的提告，陣營回應對手抹黑。（許素惠攝）

李明哲（中）抨擊民進黨用他部分談話內容去曲解，箝制言論約制人民的想法。（張朝欣攝）

民進黨雲林縣黨部30日按鈴，告國民黨雲林第二選區立委候選人謝淑亞、雲林縣議員李明哲公開在造勢大會散布民進黨放任吸毒無罪，在法務部鄭重澄清後，仍繼續在村里座談會中散播，涉嫌《社會秩序維護法》及《刑法》誹謗罪，並告發公然侮辱公署。

李明哲說，他對毒品的態度是零容忍，一絲一毫都無法接受，民進黨用他部分談話的內容去曲解，在選舉的時候用這麼多手段，請民進黨好好思考，這一場選舉到底要打什麼選戰？

謝淑亞競選總部回應，請對手先把他們的政見與上周的「校園毒品零容忍」記者會影片認真看、認真讀，不要自己心虛還胡亂抹黑、栽贓，若有不實指控，他們也會循法律途徑要求司法制裁不法之徒。

民進黨雲林縣部正、副執行長林廉貴及林鴻文代表提告，林廉貴指出，謝和李身為公職人員，對毒品的危害及相關罰責比一般人了解更深，卻多次在公開的造勢場合散布吸毒無罪的謠言，誤導社會大眾，尤其對青年學子影響更大，以為吸毒真的沒罪，事實則是將原持有3、4級毒品20公克要接受《刑法》追訴，加嚴至持有5公克以上就追訴。

林廉貴說，謝、李2人的荒謬言論不只嚴重影響社會，涉及違反《社會秩序維護法》，散布謠言足以影響公共安寧者，且以不實言論詆譭民進黨已涉及誹謗，在法務部澄清後，兩人又繼續散布，顯為侮辱公署，一併告發。

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(中時 )