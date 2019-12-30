新竹縣爭取前瞻3億元辦理竹北市道路優質化及環境提升計畫，30日由內政部長徐國勇和縣長楊文科等人主持動工典禮，國民黨立委林為洲妻子郭慶珠，不滿徐國勇致詞完全不提林為洲，酸中央給新竹市和桃園市上百億，反觀新竹縣只有3億。

這項計畫改善竹北市光明六路東一、二段及自強南北路的環境，將打造最友善和漂亮人行空間。縣長楊文科趁機爭取經國大橋改善，徐國勇致詞送出650萬紅包做可行性評估，發言全程沒提林為洲，還重提前瞻計畫一度在立法院受阻撓。

林為洲妻子郭慶珠致詞質疑徐國勇不提林為洲，可能是林為洲在立法院「電」部長電得很凶，指林為洲反對不符經濟效益的軌道建設，對新竹縣實質受益的前瞻計畫建設，林為洲希望的不是那一點點經費。

郭慶珠以中央給新竹縣的補助只有3億，但新竹市和桃園市都有100多億！問徐國勇說「部長啊，可以比照辦理嗎？」現場響起掌聲，她希望這些後續工作，要麻煩大家明年1月11日票投林為洲繼續監督中央，讓前瞻計畫經費滾到新竹縣來。

徐國勇事後受訪時說，他沒提林為洲是因現場沒看到人，補助不應該用單一道路補助金額去比對，應該用新竹縣全部金額去跟其他縣市比對才對，像五楊高架橋有幾百億，大新竹捷運輕軌300多億，有一半在新竹縣就100多億，要全部對全部才有道理。

(中時 )