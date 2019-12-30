2019年即將步入尾聲，當不少股價指數隨市場氣氛樂觀而頻頻創高，部分資金態度轉趨居高思危，並選擇提前獲利了結。觀察最新EPFR數字，超過235.97億美元的資金上周從美股基金結算出場，改寫自2018年底以來之最大單周流出金額。

除了美股出現獲利了結外，其餘如全球新興市場基金和新興亞洲基金上周流入金額明顯收斂，所幸，仍維持穩定淨流入之勢，其中，全球新興市場基金已經連續9周獲得國際資金青睞；新興亞洲基金不僅已連4周吸金，更一舉以18.28億美元的淨流入奪下上周全球股票吸金王寶座。

值得一提的是，一度連三周失血的歐股基金，上周轉為吸金16.07億美元，不僅單周淨流入一舉改寫其近7周的紀錄，全年度失血再收斂至千億美元之下。摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，時屆歲末，市場流動性趨緊，加上不少股價指數在創高後紛紛來到高點水位，導致部分資金態度轉為獲利了結，連帶影響近期股票基金資金動能略顯遲緩，特別是先前頻頻改寫新高的美股更成為資金優先減持標的，美股基金上周更出現去年底以來最大單周失血，部份新興市場股票基金上周流入金額也出現收斂。

不過，林雅慧說明，市場預期美中有望達成初階段貿易協議，加上中國經濟數據持續改善，多項利多加持之下，有助於提振投資人對全球經濟前景信心。有鑑於今年零售投資人資金持續流出股市，但第4季以來，淨流出幅度縮減，可以看到動能逐漸好轉，加上2020年美國總統選舉題材效應，短期可望支撐股市表現。

展望2020年，股票市場可望續有表現，特別是新興市場，林雅慧進一步說明，截至12月20日當周，美國上市新興市場ETF單周資金淨流入達42.2億美元，創2016年開始追蹤以來的最高紀錄，亦為連續第11周錄得資金流入。在投資單一國家為主的基金中，巴西淨流入創下2010年以來最大規模，投資人看好其將延續今年以來的強勁表現。

市場情緒向好，輔以信評上調，可望吸引資金續流入新興市場，林雅慧表示，今年初以來包括印尼、泰國、俄羅斯、巴西等主要新興國家皆先後獲主要信評機構調升主權或展望評級，有利吸引資金持續流入。其中，俄羅斯重回2014年制裁前的評級水準，顯示其有能力應對經濟挑戰，而巴西的經濟及投資前景可望受惠持續經濟改革及低檔利率水準。

不過，林雅慧也提醒，目前市場最主要的下行風險仍集中在貿易問題，需留意美國與中國間是否能維持現狀或進一步降低衝突，以及相關的紛爭是否擴散到歐洲與拉丁美洲等地區；此外，美國2020年總統大選對於市場的影響也將隨時間的接近而逐漸加大。

(時報資訊)