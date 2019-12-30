4-全台唯一、元旦限定，麗寶「摩天輪尋光之旅」限量120組，帶你上乘天空在中台灣景緻之

麗寶國際賽車場推出超殺優惠，駕駛Sodi 卡丁車、暢玩VR遊戲、搭乘天空之夢摩天輪。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

跨年不怕肚子餓，麗寶休息站推出美食市集，還有經典美味德州小騎士與大家見面。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶跨年好康多，搶標百萬名車還能抽雙人機票、無敵享樂卡。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

跨年當天下午四點即展開封街管制，呼籲民眾搭乘接駁車前往參加。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中跨年晚會主場31日將在麗寶樂園渡假區登場，除了藝人吳宗憲、楊丞琳、徐佳瑩、周興哲等超強卡司輪番演出，還有無人機搭配全台最大摩天輪燈光秀倒數表演，當天民眾參加活動不但有機會競標百萬名車，消費滿額更可抽日本來回機票與價值20萬元渡假區享樂卡、福容大飯店無敵住宿券等獎項，元旦清晨則將有搭摩天輪賞元旦曙光活動，讓大家熱血迎接新年。

麗寶樂園度假區表示，近期以義大利特色景緻和親子景點掀起熱議的麗寶outlet二期，今年跨年也備受矚目，即日起至1月5日在Outlet全館單筆消費滿2020元，即可抽日本雙人來回機票；3月1日前於全渡假區消費累積滿3千元，即可抽價值20萬元麗寶無敵享樂卡，憑卡可暢遊雙樂園365天、住福容大飯店、秀泰電影免費看、開卡丁賽車等。

除了消費滿額抽好禮，還有全新娛樂式購物平台搶攻跨年商機，推出AudiQ2、Mini One、MAZDA MX-5三台百萬名車供消費者搶標，民眾只要下載殺價王app，並至麗寶參加跨年晚會就可以獲得免費殺價券，首部汽車將於元旦凌晨2時33分結標，趕快揪團來麗寶跨年試手氣！

麗寶樂園度假區指出，跨年後重頭戲當然是賞元旦日出，麗寶推出摩天輪迎曙光車廂，遊客轉上最高點海拔384米高空，欣賞曙光慢慢將天色染成一片金黃，飽覽中台灣景致還能眺望台灣海峽、雪山山脈，限量120個名額，套票每套699元，內含天空之夢元旦日出搭乘券1張(可連續搭乘兩圈)＋SUBWAY早餐組合1份＋摩天輪造型積木1個。

白天開卡丁，晚上衝跨年！麗寶國際賽車場下殺將近6折推出「夢想假期專案」，體驗Sodi 卡丁車、暢玩VR、搭乘天空之夢摩天輪，只要$999元；晚上參加跨年晚會不怕肚子餓，麗寶休息站將從31日下午2點展開美食市集，除了有多國風味美食齊聚，更有經典炸雞名店「德州小騎士」設攤，讓你參加長達數小時的跨年晚會也能量滿滿。

麗寶樂園度假區表示，周邊路段將從31日下午4點至隔日凌晨3點進行封街管制，市府規畫4條接駁專車路線，分別從后里國小、神岡停車場、豐原火車站、秋紅谷往返麗寶樂園，呼籲民眾多利用大眾運輸前往，避免塞車。

(中時 )