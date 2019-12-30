於高雄巨蛋舉辦的2019年國際婚禮文化創意藝術大賽，由高雄樹德家商美容科140名學生一舉抱回41座冠軍、38座亞軍、38座季軍，其中5位學生每人各拿3面金獎成為「三冠王」，為所有參賽團隊中的最大贏家。

國際婚禮文化創意藝術大賽由台灣法飛斯教育中心、台灣韓國教育中心、澳洲精英學院聯合主辦，結合高雄國際美容化妝品展，是近年來國內最高規格的專業國際美髮美容賽事。

樹德家商在世界各國近300名參賽選手中脫穎而出，一舉摘下41面金獎，是參賽團隊中獲獎數最多的隊伍，其中鍾鄀祈、徐敏娟、李梓綾、黃沛云、林桂蘭更是報名三個項目都勇奪金牌，喜迎「三冠王」的殊榮。

美容科主任江巧智表示，本次參賽的學生從開學後就投入集訓，利用課餘時間與美容科指導老師進行作品的設計、討論、練習，每位選手卯足全力勤加練習，讓其他國家見證了台灣美髮美容的創新技藝。

校長陳茂霖表示，樹德家商一直是國際美髮美容賽事的常勝軍，這項卓越的成績是樹德美容科及全校師生的驕傲，如此亮麗的佳績，使美容科師生的努力再次受到肯定，也更堅定師生再接再厲的決心。

(中時 )