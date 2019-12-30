高市經發局及勞工局30日共同舉辦年終成果發表會，各自端出6大施政亮點，讓企業及勞工有感。（柯宗緯攝）

高市經發局及勞工局30日舉辦年終成果記者會，各自端出6大亮點成果，重大民間投資破2100億元、12家體感科技廠商落地投資，及輔導企業守法代替處罰，更實質保障勞工權益、降低潛在職災發生率等作為，讓企業及勞工很有感。

經發局長伏和中指出，韓市長上任以來，全力拚經濟，各界投資高雄熱絡，今年重大民間投資金額累計達2161億元，較去年成長1.9倍，和發園區產一用地全數完售，仁武園區也在今年完成報編，招商說明會吸引上百家廠商業者出席交流，近8成廠商表達進駐意願，顯示高雄「錢」景看好。

高雄發展體感科技園區，今年有12家體感科技廠商進駐，創造38.3億元產值，經發局補助研發36案、2億118萬元，並舉辦「高雄體感嘉年華」。另外，以AI、IoT、Blockchain、FinTech等為主軸的高雄智慧科技創新園區KO-IN智高點也在今年啟用，進駐率達8成，可望創造134個就業機會、2.6億元營業額、1.6億元投資額。

經發局正在中央公園舉辦的「追光季」，利用光束打造全台最高、最大的光之耶誕樹，參觀人潮已突破55萬人次，更將人潮化為商機，成功為周邊商圈帶動買氣，增加3成以上業績。

勞工局長王秋冬指出，今年強化以輔導企業代替處罰，裁處金額較去年降低1626萬元。職安上，輔導團與317家企業合作，執行1396輔導場次降低潛在職災發生率。為促進在地就業，今年除舉辦逾433場次徵才活動，更首度到新北市舉行北漂返鄉徵才活動，並成立「北漂返鄉就業服務專網」。

此外，為保障移工居住權和身障者就業權，勞工局首創移工宿舍「分級管理」機制，今年共訪視近2萬，其中1062項需改善部分，7成以上已完成改善。更首創以消費摸彩促銷視障按摩服務，開出近1500萬營收成績。

(中時 )