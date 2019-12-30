「堅持到底、永不放棄！」台中市第四選區（西屯南屯區）民進黨候選人張廖萬堅30日推出第二支競選影片，「堅持到底、永不放棄」的棒球魂為主軸，由西苑高中棒球隊及西苑第一屆畢業球員、現任教練邱子愷與張廖萬堅一同拍攝，回憶推動西苑棒球隊成軍過程艱辛，以及為棒球、為球員付出的心路歷程。

邱子愷在影片中指出，感謝張廖萬堅願意推動基層棒球運動，讓更多喜歡打棒球的孩子，可以有盡情揮灑汗水的舞台，也因此他才有機會延續棒球生涯、甚至旅美打球；返台後加入職棒，在為人父親、當上學校教練後，更能體會張廖萬堅為下一代用心付出的心情。

西苑高中青少棒成立於1999年，由時任議員的張廖萬堅與西苑高中校長曾英三合力催生；2002年首屆國中球員畢業前勇奪全國聯賽冠，後集體升上西苑高中後成立青棒隊。

西苑高中棒球隊屢次在國內重要盃賽奪冠，屢屢代表台灣征戰國際賽事，並曾於2005年獲得小馬聯盟世界青少棒錦標賽冠軍，2010年以西苑高中為主體的青棒代表隊，更勇奪暌違了27年的lBAF世界青棒錦標賽冠軍。

邱子愷說，西苑高中棒球隊成軍廿年，前天週六特別召開棒球隊校友會籌備會，數十位畢業球員，包括旅美投手胡智為、桃猿補手劉時豪、投手洪聖欽均出席，並與一年前發生意外復健中的首任教練黃武雄夫婦齊聚敘舊，會中球員並力挺張廖萬堅連任。

張廖萬堅強調，從小熱愛棒球，當初因為家長們的請託，因此四處尋找願意協助的學校，雖然初期一路艱辛瀕臨解散，過程中，感謝歷任校長的大力支持，以及黃武雄教練夫婦投入，希望能讓想打棒球的孩子們有好的練習環境與資源。

張廖萬堅說，西苑棒球成立至今20年，幾乎跟他的從政生涯一樣長，西苑剛成軍時沒有練習場、沒有資源而且不被看好，但球員們努力練習，秉持著「堅持到底、永不放棄」的棒球魂，終於奪下世界冠軍、一舉成為台中孕育棒球人才的搖籃，自己也秉持著同樣的棒球魂，在綠營的艱困選區深耕，終於在四年前成功翻轉藍大於綠的選民結構，成功進入國會為民服務。

他表示，就像為人父母的心情一樣，長期推廣棒球，連續13年舉辦陽光棒球夏令營、推動社區棒球、成功爭取櫻花棒球場整建及霧峰首座簡易棒球場，努力為孩子們付出，讓孩子們快樂成長，只希望能給下一代更美好的未來，也希望能有更多的人投入體育運動、關心下一代，讓台灣的體育環境越來越進步。

(中時 )