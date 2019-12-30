觀音媽加持，彰化市「地王」蟬聯近20年！彰化縣地價及標準地價評議委員會，近日完成2020年度公告土地現值及公告地價作業，彰化市民族路開化寺（觀音亭）前民族路兩側，以每坪53.2萬元穩居全縣寶座，已連續4年凍漲。

根據最新的公告地價，全縣最高地價區段就在鄰近彰化火車站、舊稱彰化三角公園的彰化市圓環旁邊，主神供奉觀世音菩薩的彰邑開化寺前方民族路段，公告現值為每平方公尺16.1萬元，換算每坪53.2萬元，從2017年凍漲至今。

至於全縣地價最低的土地區段，則位在全彰化縣最西南角的大城鄉中城段，屬於海埔新生地，公告現值每平方公尺僅100元，即1坪土地價值330元，彰化市地王身價足足是其1610倍，差距驚人。

地政處表示，今年度地價調查作業期間從去年9月2日至今年9月1日，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量與前期相當，成交價格及地價調查結果，亦呈現微幅上漲；整體而言，不動產市場呈現「量價平穩」趨勢。

不動產交易熱區包括彰化市南興國小、精誠中學附近新建案及後火車站區域、金馬路、都市計畫外東區彰南路附近區域，另外員林市184市地重劃區範圍、鹿港鎮都市計畫內邊緣區、和美鎮自辦市地重劃區等，也都十分熱絡。

明年度公告土地現值及公告地價之調整，為讓地價區段值更合理反應區域地價水準與動態差異，新增203個地價區段，全縣26鄉鎮市共7619個地價區段，經通盤考量後審議結果，公告地價採漸進平穩方式調整，地價區段7成以上凍漲，整體較前年微調1.55％、較去年微調0.8％，將於明年元旦依法公告。

地政處也提醒，公告土地現值為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅等的依據若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而受影響。受理申報期間自2020年1月2日至109年1月31日非例假日時段，土地所有權人可參考最新公告地價再增減20％進行申報，若未如期辦理申報，則按公告地價80％計算，並依法作為課徵地價稅之基準。

(中時 )