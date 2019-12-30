據統計，過去一週債券型ETF獲資金淨流入39.5億美元：以地區來觀察，美國債券型ETF流入金額21.6億美元最多，新興市場債券型ETF流入金額4.8億美元居次，另新興當地貨幣ETF則獲小幅資金淨流入0.3億美元；若以投資信評類別觀察，投資等級債ETF流入金額25億美元最多，高收益債券ETF則為小幅資金淨流入0.7億美元。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，2020年全球經濟增長預期仍是不慍不火，雖然不是急速增長、但也沒有過分的擔憂，由於寬鬆的財政政策和貨幣政策，美國GDP成長預期將在2.0%-2.5%，然而以目前的信用周期位置，並不合適直接購買整個指數，我們建議透過基本面的審慎分析來精選持債，採取主動式操作來建構債券投資組合。

適逢年底假期市場交易清淡，惟投資人對於美中即將簽署貿易協議仍持以樂觀預期，加以美國假期零售銷售數據亮眼，推升新興亞股收紅；過去一週外資於亞股市場買多賣少，其中以台股獲買超3.7億美元最多。過去一週因適逢耶誕假期、交易日較少，北上與南下資金均減少。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，MSCI於11月份啟動今年第三度擴大納入中國A股計畫， A股納入國際指數預計將吸引資金流入、改善流動性，也讓投資人能佈局中國具結構性成長動能的產業，包含健康醫療、科技與金融產業，人口老化與醫療成本增加帶動醫療保健需求、醫院與診所等醫療服務產業也將受惠，5G的商轉與物聯網則是另一個重要的科技投資主題，而金融業則受惠於結構性改革、並扮演資源分配的重要角色。

(時報資訊)