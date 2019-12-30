《港股》受陸股上漲帶動，恆指收高0.33％ 16:482019/12/30 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美股主要指數雖然漲跌不一，但投資人看好明年是美國的大選年，可望為港股帶來提振，以及受到大陸股市上揚帶動，周一香港恆生指數收漲0.33%，為28319.39點，創5個月新高。 國企股(H股)收漲0.27%，為11225.31點。九倉置業漲3.6%，領漲藍籌股。今年來股價表現強勢的中生製藥收跌2.7%，領跌藍籌股。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》聖誕節假期，港股休市 08:192019/12/26 財經 降低波動度穩中求勝 04:102019/12/27 證券．權證 《港股》美股再創記錄，恆指開高走高 10:342019/12/27 財經 港股開高走高 飆逾300點創近五個月高 11:082019/12/27 財經 《韓股》科技股領軍，韓股漲0.66％ 12:502019/12/27 財經 《港股》恆指收漲1.3％，重返28000點 16:312019/12/27 財經 港股收漲361點 騰訊升2％ 16:492019/12/27 財經 期權策略系列指數介紹4-4 期權策略－指數化投資成優選 04:102019/12/30 證券．權證 《港股》美股漲跌不一，恆指微升 10:182019/12/30 財經 貴州銀行港股上市首日 跌破發行價 11:202019/12/30 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 被智慧手機打趴！數位相機出貨慘 恐創18年新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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