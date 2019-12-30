上周五美股主要指數雖然漲跌不一，但投資人看好明年是美國的大選年，可望為港股帶來提振，以及受到大陸股市上揚帶動，周一香港恆生指數收漲0.33%，為28319.39點，創5個月新高。

國企股(H股)收漲0.27%，為11225.31點。九倉置業漲3.6%，領漲藍籌股。今年來股價表現強勢的中生製藥收跌2.7%，領跌藍籌股。

(時報資訊)