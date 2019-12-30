宏達電(2498)今(30)日宣布，與中華民國電子競技運動協會合作舉行《2019大專盃電子競技運動》，該賽事首度納入VR示範競技項目，也於圓滿落幕，此次賽事的圓滿落幕也象徵台灣虛擬實境遊戲內容的重要里程碑，代表HTC VIVE已能將市場上最身歷其境的VR遊戲內容，穩定地帶給多人同時參與、分享、競賽與體驗。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，面對5G時代來臨，全球產業將會帶來另一波新的改變，其中也包含VR虛擬實境產品與內容的發展。除了HTC VIVE已備受市場肯定的智慧醫療與教育領域以外，多人連線的大型電競巨作也將隨之而來，娛樂產業新興的走向與發展，將是未來令人興奮且不可錯過的領域，也因為看好未來全新VR的娛樂型態。

為健全大專院校電子競技運動組織，協助大專院校喜好電競學生建立良好的交流管道及跨領域學習能力，特別舉辦全國大專盃電子競技運動賽，藉由本活動讓同學瞭解電競產業發展概況外，更能從中學習團隊合作、溝通協調、與策略應用，破除青少年沉迷電玩的刻版印象，提升校際間電子競技運動水準。HTC向來對於教育領域的貢獻不遺餘力，在首屆舉辦分為以PC、手機與VR虛擬實境裝置為平台競技項目的《2019大專盃電子競技運動》，其中HTC U12+及HTC VIVE Pro分別以其優異的效能、流暢調教、創新科技與市場領導地位，獲選為大會競賽指定產品，並獲得參賽選手的一致好評。

本次《2019大專盃電子競技運動》的預賽地點於台北VIVELAND虛擬實境樂園舉行，是HTC在三創生活園區打造的全台第一座VR虛擬實境樂園，擁有最強大的VR設備整合技術、集結超多新款VR遊樂內容，激發感官的無限潛能，帶給玩家前所未有的娛樂享受。至於總決賽舞台地點則於高雄VIVELAND，位於大魯閣草衙道，占地約250坪，是目前全台最大的VR體感展示場域，不但提供超過40款以上的VR遊戲內容，更提供多人連線的VR電競玩家專區，帶領推動VR電競熱潮。

(時報資訊)