遠傳(4904)今日宣布，跨界合作又出招，攜手台灣速食業龍頭麥當勞，推出全新「新滿福飽」方案，2020年1月1日起至2020年2月29日止，月付698元起，就能暢話、飆網、市話全都包，再送「friDay影音單片免費看」，還可每月一次到麥當勞免費兌換豬肉滿福堡。

有鑑於智慧型手機換機週期拉長，電信業者自2017年起陸續將資費合作延伸到家電、電動車、便利商店等領域，打進消費者生活，希望藉此擴大申辦攜碼或續約的意願，遠傳繼和GOGORO、UNIQLO合作後，再度者來新夥伴速食業龍頭麥當勞合作。

遠傳表示，根據調查，國人在新春年節期間通話或上網需求攀升，無論是打電話跟親友拜年、聚餐訂位、訂餐或出遊、走春等活動隨時上網瀏覽、打卡，遠傳為滿足用戶的行動需求，全新「滿福飽方案」，月付698起，可搭配iPhone 11全系列、三星Note 10+及OPPO Reno 2等超過60款熱銷手機不僅享超值專案價，還有上網吃到飽、網內通話免費的優惠，再加碼每月網外至200分鐘、市話贈送888分鐘；申辦1398指定資費，每月加碼網外至1300分鐘；市話加碼贈送3888分鐘，只要有話都能慢慢講，前述贈送之市話通話額度如未使用完畢，於合約期間內均可遞延使用。

除了月租型用戶，遠傳易付卡用戶可同享「新春滿福飽」優惠，即日起至2020年1月14日日止，只要透過遠傳行動客服APP、遠傳官網等網路通路儲值易付卡任一上網商品，不論是計日型或計量型，都有機會獲得「麥當勞豬肉滿福堡」。

(時報資訊)