中國商務部國際司司長張少剛30日指出，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）於2020年6月前完成法律文本審核「沒有問題」，對如期簽署充滿信心。張少剛又稱，中方願在任何時間、任何地點與印度恢復談判。

中新社30日報導，除印度外，RCEP的15個成員國現已結束全部20個章節的文本談判，以及實質上所有市場准入問題談判。12月初，RCEP法律文本審核工作已經啟動，相關成員也正在溝通相互之間少量市場准入遺留問題。

張少剛在商務工作會議中表示，從目前情況來看，大多數成員之間的剩餘談判都是技術性問題，「不會因為實質性問題影響協議達成」。

張少剛表示，即使一些雙邊市場准入談判沒有達成協議，只要法律文本審核能在2020年6月前結束，就不會影響RCEP簽署大局。按照目前進度，2020年6月前完成審核工作「沒有問題」。在雙邊市場准入談判和法律文本審核工作完成的基礎上，各國將履行國內審批程序，預計2020年11月前這三個任務可以完成，對在領導人會議上如期簽署該協定充滿信心。

對於印度目前未參與RCEP，張少剛表示，中方尊重印度的決定。RCEP的談判大門永遠向印度打開，中方願意在任何時間、任何地點與印度恢復談判，爭取達成雙方滿意的協議。

(工商 )