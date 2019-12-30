胡瓜、浩角翔起及白家綺30日為「2020愛在桃園幸福美好跨年活動」開場練舞，與LamiGirls一起活力彩排。胡瓜透露，29日錄外景節目《綜藝大集合》因天雨路滑，穿著三太子裝重摔在地，當下空白20秒，心裡不停閃過可怕念頭，「死了！不知道腳會不會斷掉，六十幾歲的人最怕摔了。」幸好堅固的裝扮為他擋去衝擊力，僅磨破皮跟瘀青，算是不幸中的大幸。一旁的阿翔當時驚呼：「這天這麼快就來。」胡瓜打算練完舞去找醫生報到。

胡瓜回憶當時表示：「腳跟腰很痠，因為摔很重，幸好三太子幫我擋了，我在裝扮裡面，聽到外面本來覺得很好笑，以為是效果，慢慢就沒聲音，開始驚恐了。」他透露當時因為繞著圓心跑，有離心力，加上天雨路滑，所以才重摔在地，被問到是否是最嚴重的一次，他神色如常，「我每個月都在看醫生，腳骨、髖骨都有受傷。」阿翔佩服地說：「幸好瓜哥平常都有在健身、重訓。」

胡瓜（左二）帶傷練舞。（民視提供）

被問到是否有望在中天開新節目，胡瓜坦言，「很多案子都有在談，但通常都是製作人在談，除非是開發一個新創意，比如說我與小禎將來是否有機會主持，這才有第5個節目的動力。」他透露之前有製作單位找他談過父女合體主持，但很擔心那樣的類型僅一、兩季就斷頭，所以沒有點頭，希望從長計議。而阿翔今年跨年有主持工作，老婆帶孩子們在家裡看電視，他笑稱沒有特別送老婆新年禮物，但有準備手鍊當聖誕禮物，胡瓜聞言驚問：「你準備手銬？！」現場一片笑聲。

(中時 )