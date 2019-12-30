「公共工程金質獎」獲獎工程「台中自由車場」位於清水區鰲峰山公園內，是國內唯一符合國際自由車總會（UCI）二級認證殊榮的木質跑道。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

行政院公共工程委員會揭曉「公共工程金質獎」得獎名單，台中市政府建設局分別以「台中市水湳40M-11號道與中科東向道銜接工程」（豎琴式斜張橋）及「台中市自由車場整建計畫統包工程」榮獲土木類「特優」獎與建築類「優等」獎。

建設局長陳大田指出，豎琴式斜張橋榮獲金安獎、金質獎、金安心獎肯定，三金達陣！未來也將持續著重工程品質及工程安全，落實市長盧秀燕「富市台中、新好生活」目標。

陳大田表示，建設局提報的2件得獎作品都是台中的驕傲，其中豎琴式斜張橋更是本屆金質獎唯一獲得「特優」的道路橋梁工程；該橋梁串聯中科及水湳經貿園區，採單塔對稱斜張設計，形塑展翼律動意象，跨越台74快速道路，鋼構主塔高72公尺，為中部最高，完工後將成為台中新地標，目前已進入施工最後階段，預計明年初可通車。

斜張橋施作工程鄰近交通量龐大的環中路，又須跨越台74線，施作前，施工團隊透過建築資訊模型（BIM）模擬施工步驟、動線，預先檢討、評估施工風險，確保施工時勞工及人車安全、降低交通衝擊。

施作上，利用鋼材熱浸鍍鋅、熔射防蝕等創新工法，增強防蝕能力及可靠度，並針對吊索索力、主塔傾斜角變化、主梁震動與沉陷規劃建立全橋即時監測系統，通車後可即時掌握橋梁安全情形，提升職業安全衛生水準，落實三級品管。

陳大田說，豎琴式斜張橋已完成工程三金目標，目前呼應「2020台灣燈會在台中」，於晚間5時30分至10時搭配燈光變換，一周7天以7種模式投放，週一至週日每天有不同變化，要給民眾每日不同的精彩！

另一件獲獎工程「台中自由車場」位於清水區鰲峰山公園內，是國內唯一符合國際自由車總會（UCI）二級認證殊榮的木質跑道，全長333公尺、寬7公尺，直道最平角度10度，彎曲道最大傾角37度，形成一座「碗形」抗離心力作用的賽道，施作期間與專業自由車手討論使用需求，讓設計與使用達到完美平衡，獲得自由車界認同；7月完工、9月已啟用，也是10月舉辦的「108年全國運動會」自由車項目競賽地點。

(中時 )