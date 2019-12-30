「蘭庭國際」總經理莊三瘋坦言，受到連千毅之亂影響商譽及生意，但近日宣告強勢回歸，要培養更多主播主新血。（柯宗緯翻攝）

今年高雄爆發「連千毅之亂」，與連合作的廠商「蘭庭國際」無端遭牽連，重挫商譽損失相當慘重，一度公告暫停營業。近日，業者悄悄開啟直播，宣告強勢回歸，第一步是要培養更多新血，投入直播戰場。

今年9月「連千毅之亂」引發社會關注，當時連千毅被捕遭羈押，風波至今尚未完全平息，「蘭庭國際」也被捲入其中，損失難以計算外，更被警政聯合稽查，不得不公告暫停營業。

「蘭庭國際」挺過最艱困的時光，曾被面臨退貨潮、被廠商催討貨款、品牌商譽重創等，但經過一段時間沉潛與危機處理，近日眼睛網友發現「蘭庭國際」臉書又開始重啟直播。

站上手機螢幕的，是「蘭庭國際」負責人，被網友稱為「莊總」的莊三瘋，他透露，「連千毅事件」對公司形象打擊甚大，但他過去創造出的語錄跟風潮，還有其個人魅力，重新定義直播的新模式，這點無庸置疑。

「蘭庭國際」總經理莊三瘋強調，隨著智慧型手機，普及到各個年齡層，會收看直播的網友，要的不再是單純的買賣介紹，「像連千毅那樣，除了賣東西，還能跟網友分享人生經驗，或是創造寓教於樂價值，才能讓消費的網友，感覺買到賺到。」

莊三瘋力圖讓「蘭庭國際」成為浴火鳳凰，除培養足以媲美連千毅的新直播主，也捨棄過去引發爭議的商品，全面引進具有獨特專利的新奇特色商品，逐漸找回支持者信心，新廠商也陸續加入，希望「蘭庭國際」能東山再起，讓台灣在整個東南亞發光發熱。

(中時 )