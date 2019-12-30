美國海軍上周宣布，最新型的AGM-158C遠程反艦飛彈（LRASM）完成初始作戰能力，首先服役的是安裝在F/A-18戰機上的空射型，這是該型飛彈服役的重要里程碑。此型飛彈將取代服役接近50年的AGM-84空射魚叉反艦飛彈，將是未來美國海軍的制海反艦主力武器。

任務與目的(Task and Purpose)報導，LRASM 是美國國防高級研究計劃局（DARPA）開發的反艦飛彈，由洛克希德馬丁公司所生產，具有960公里的超長射程，以及450公斤的重型彈頭，具有一發癱瘓大型水面艦的破壞力。

更重要的是，LRASM配備了先進的傳感器和瞄準系統，能夠在干擾最強烈的環境中，也可以對目標進行鎖定，包括「增強型數位抗干擾GPS」，可在任何天氣條件下，都可依偱精確的路徑，最後由飛彈終端歸位，無論白天還是黑夜，這套系統都能萬無一失。

AGM-158C有折疊彈翼，幫助飛彈飛行的更遠。(圖/洛馬)

負責生產LRASM的洛馬公司表示，LRASM飛彈的射程很長，目標都超過地圓範圍，因此偵搜目標多半透過第三方，不管是飛機、直機機，或是無人機。得知目標的大略位置後，可利用GPS導引、網路鏈接來進行初步引導，並且規畫出最適合攻擊的路徑，減低被敵方偵測與攔截的機會。簡而言之，LRASM可視作一種巡弋飛彈。

Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

美國海軍表示，「LRASM提供美國軍艦、潛艦、戰機的遠程水面作戰能力，確保美國艦隊進出大洋和沿海地區的行動安全性」 。

報導稱，LRASM飛彈可視為美國戰略的轉向，在中東進行了18年的陸基反恐行動之後，美國逐步將戰略重點轉向與俄羅斯和中國大陸的「大國競爭」上，因此迫切需要更新海軍的反艦能力。

LRASM除了是美國艦隊的武器，也會是陸基飛機的反艦利器，它可能會安裝在空軍B-52同溫層堡壘轟炸機身上，或是海軍P-8A波塞頓反潛巡邏機的常規武裝。

(中時電子報)