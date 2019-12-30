國民黨總統候選人韓國瑜昨天在總統大選電視辯論會批評媒體，韓國瑜競辦總發言人王淺秋今（30）日表示，韓對媒體的批評相信是因為長期身為受害者的不平之鳴，但尊重新聞自由。而Youtuber「正氣爸」則說，恭喜中華民國，終於要贏來一個好總統！

韓國瑜昨天在總統大選電視辯論會批評媒體，引發各界討論。根據《中央社》報導，王淺秋上午在記者會後接受媒體提問時表示，韓國瑜對媒體的批評相信是因為長期身為受害者的不平之鳴。

她表示，韓國瑜尊重新聞自由，但呼籲新聞自由之虞也要有查證事實，及應該擔負的倫理道德，讓閱聽人獲得的訊息都是正確且經查證的訊息。韓國瑜以受害人的身份強烈質疑過去可能很多報導內容是針對性、偏頗、不正確及未經查證，所以有這樣的說法。

王淺秋指出，這事情叫「我們與惡的距離」，新聞自由是普世價值，但媒體的第四權也應該要有所規範監督，而不是無限上綱，尺度應該符合民主價值、倫理道德、查驗精神及平衡報導。不是只有候選人需要被檢驗，若部分媒體成為某政黨打手，攻擊特定人士，也應該要有檢討空間。

而Youtuber「正氣爸」則說，恭喜韓國瑜，就是這次總統勝選人，也恭喜中華民國，終於要贏來一個好總統！希望韓國瑜能把中華民國帶向更輝煌的未來！

(中時電子報)