金門立委10搶1硝煙四起，無黨籍候選人陳滄江今（30）日跨海向法務部及廉政署檢舉國民黨籍候選人陳玉珍家族營造公司承攬國防部2億9000萬元烏坵營區新建工程案，涉有違反《公職人員利益衝突迴避法》情事。陳玉珍則表示，她忙著替鄉親解決春節機位和因應《反滲透法》對民生的嚴重衝擊，對手卻忙著到處抹黑她，對這種不同格局的惡劣作法，「不予理會」。

陳滄江表示，他近日接獲倪姓包商陳情，指其原擬向海瑞營造公司借牌承包烏坵營區新建工程案，結果海瑞營造被陳玉珍家族吃下，進而承包國防部2億9000多萬元工程費的烏坵營區新建工程第2標案。

陳滄江指出，問題是陳玉珍國會辦公室特助董配姿兼任海瑞公司董事，身分則是陳女表姊；另名特助陳雅婷是陳女妹妹，曾任陳女家族公司「金水龍投資股份有限公司」董事長，而金水龍公司入主掌控營運海瑞營造公司。另陳女弟弟、金門縣議員陳志龍曾任金水龍董事長及海瑞營造監察人，因此陳女的家人包工程，已違反《公職人員利益衝突迴避法》。

陳滄江並稱，據他了解，海瑞營造承作烏坵營區新建工程，疑涉偷工減料，調查局福建省調查處已立案蒐證查辦。

今天下午在競選總部偕旅館、外配和宗教界代表，就《反滲透法》將強渡關山，一起向民進黨提出抗議的陳玉珍表示，《反滲透法》對現行的兩岸「小三通」將帶來嚴重衝擊，連帶影響相關產業的生存和金門發展，加上因為遠航停飛，打亂台金線空中交通，讓她每天為鄉親和業界的權益到處奔走，但對手卻只關心選舉，到處造謠抹黑她，對這種格局不一樣的人，根本不想理會，也相信善良的鄉親自有公評。

(中時 )