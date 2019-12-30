台中市政府與交通部觀光局合作，今年12月31日分別在台電谷關服務所前廣場、梨山賓館前廣場舉行「2020愛在谷關、點亮梨山」和平區梨山暨谷關泰雅原風跨年晚會，讓民眾在2000公尺高山感受迎新送舊的溫暖；隔日也將在梨山賓館前廣場舉行元旦升旗典禮，歡迎民眾參加，許下新年新氣象。
和平區長林建堂表示，「全台灣最「原」味跨年在谷關！」梨山場跨年活動以「點亮梨山」為主題，邀請哈斯哈斯樂團、黑色素、梨山國中小原住民舞蹈團、華菁菁戲劇團帶來具有原住民元素的演出。
和平區公所因應梨山低溫，將貼心準備限量鹹粥供民眾暖胃；谷關場以「愛在谷關」為主題，邀請知名藝人白雲擔綱主持大樑，楊蒨時、戴梅君等藝人輪番上陣演唱，為全台灣最高跨年炒熱氣氛。
林建堂也邀請民眾隔天至福壽山天池迎接日出，或於上午8時30分接續在梨山賓館前廣場前參加元旦升旗典禮，限量200份的「原風紀念圍巾」預計7時30分發放號碼牌，免費送給參加民眾，歡迎民眾上山迎接2020年。
和平區公所指出，「2020愛在谷關、點亮梨山」跨年活動，部分場域將布置LED流星燈串，照亮梨山、谷關景色；另為推廣公益，和平區公所歡迎民眾憑當期發票兌換摸彩券，有機會將電器、3C產品等百項好禮帶回家。
(中時 )
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