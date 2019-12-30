在大改邊框造型，改用 USB Type-C 連接埠、搭配全新第二代 Apple Pencil的二代 iPad Pro 後，蘋果要推出怎樣的第三代產品來吸引消費者呢？知名爆料達人分享了宣稱是第三代 iPad Pro 的渲染圖，圖中採用了近似 iPhone 11 Pro 三攝相機的相機模組。就此來看，攝影性能上的提升，預計是第三代 iPad Pro 的賣點之一。

知名爆料達人 Steve H.McFly (@OnLeaks) 日前曝光了宣稱是第三代 iPad Pro 的渲染圖，從圖片來看，第三代 iPad Pro 預計將會維持與第二代一樣的螢幕尺寸(12.9吋、11吋)，但 12.9 吋預計改搭玻璃背蓋，11 吋款式則維持金屬材質背蓋。主相機預計升級到跟 iPhone 11 Pro 系列的同規方案，搭載三顆鏡頭。

And this is #Apple's 2020 #iPadPro duo!

360° videos + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my friends over @igeeksblog -> https://t.co/xFSQcbUjLM pic.twitter.com/2UWeusxu1w — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019

原本的第二代 iPad Pro當中，僅支援單顆主鏡頭。若以 iPhone 11 Pro 的相機規格與功能來推測，第三代 iPad Pro 預計將會新增原本沒有的廣角鏡頭以及長焦鏡頭，主鏡頭新增人像模式、支援 4 倍變焦、可拍廣角照片，也可用廣角鏡頭拍攝全景照片，且三顆鏡頭有機會可像 iPhone 11 Pro 系列一樣在錄影時可以無縫切換。(未來)可支援多鏡頭同時錄影的 iOS 軟體，也預計可用於第三代 iPad Pro 之中，發揮更強大的拍攝性能。處理器預計搭載 A13X 晶片。

先前天風國際證券分析師郭明錤曾指出，蘋果會在 2020 年起推出採用 miniLED 螢幕技術的新品，其中被點名將採用新技術的新品就包含第三代 iPad Pro。蘋果在 2018 年春季發表的第六代 iPad (及)之後的入門款 iPad，都下放了原本僅有 iPad Pro 系列擁有的 Apple Pencil(第一代)支援特性。此外，2019 年更新的第七代 iPad 也首度可支援聰穎鍵盤配件。因此為了讓 iPad Pro 系列與其他非「Pro」系列有更大規格與性能上的差距，蘋果勢必得為 iPad Pro 加入更多獨有特性。2018 年 10 月更新的第二代 iPad Pro，造型改為方正，支援第二代磁吸式 Apple Pencil，也改用 USB Type-C 連接埠，並可支援 Face ID。預料，第三代 iPad Pro 也會延續上述這些第二代機種的特性，再加入相機與螢幕上的升級，看來也十分有「專業」味。

先前分析師郭明錤指出，第三代 iPad Pro 預計在 2020 年第三季推出。但距離可能的發表時期還太過遙遠，或許分析師推測的發表日期還會有變。在此之前，蘋果預計在 2020 年春季就將推出第二代 iPhone SE 平價機種，推測採用 iPhone 8 造型設計，從 4 吋螢幕升級到4.7吋螢幕的新機，預計價格從美金399起跳，已被看好將會帶動一波不想追求最新(iPhone)功能的果粉換機，年銷量可能超過3000萬台之譜。

(中時電子報)