聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股30日成交量放大至月均量左右，大盤小幅下跌38.22點，反觀櫃買指數盤中持續創高，中小型股成為此波多頭行情的撐盤要角。

根據歷史經驗，台股元月的上漲機率高達七成，加上總統大選及新台幣匯率強升加持，若大盤持續守穩跳空缺口11,913點，至農曆封關前都還有望突破前波高點。

類股方面，被動元件延續上周走勢，除本周納入投資組合德華新科外，國巨同樣於30日再創波段新高，整體被動元件以中長線格局觀察，仍有不小的上漲空間，但短線急漲後乖離過大，短線預計將進入整理格局，建議投資人等股價稍作休息時再行進場。

至於5G相關的散熱、功率放大器（PA）、銅箔基板（CCL）三大產業，在2019年下半年均未出現明顯漲勢，身為5G的關鍵元件，2020年獲利表現有望逐步增溫，投資人可趁漲勢落後大盤前，逢低布局。

中小型股百花齊放的環境下，本周操作上仍以中小型股為主要標的，只要股價轉弱、買盤撤出，就可以先行獲利出場並換股操作，不需執著於特定題材、產業，否則將容易錯失新題材帶出的波段行情。

(工商 )