蘇慧倫30日為「臺北最High新年城-2020跨年晚會」演出彩排，幾首經典歌曲〈Lemon Tree〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉勾起所有人的青春回憶，雨中演唱的她看起來凍齡如仙女，談到睽違多年再站上跨年舞台，她表示：「心情很開心卻也緊張，因為真的很久沒有站在跨年舞台，一方面也會擔心台下有些小朋友不認得我，看這次台北市跨年晚會名單，我好像是唯一長輩，心裡有點忐忑。」

蘇慧倫想法相當樂觀，「我覺得大學生應該不認識我，這些歌都是二十年前，現在的大學生當時就是剛出生，除非爸媽放我的歌，不然應該沒聽過，所以我把之前的歌曲當新歌唱給他們聽。」她透露這次答應跨年演出的契機，「其實是想為明年30周年做準備，目前先出一首單曲，沒有到全面復出，但希望喚醒許多人的青春記憶，新專輯應該會在農曆年後發行。」演出特別請來「我把動物FUN大了！霍夫曼的療癒動物園」展覽中的黃色小鴨。

蘇慧倫彩排熱唱經典歌曲。（盧禕祺攝）

至於外界最關心的凍齡秘訣，蘇慧倫笑回：「每次問到這題，真的不知道該怎麼回答，只能說地心引力不會放過所有人，所以要努力運動跟調整飲食。」談到目前的最大幸福，她表示：「現階段的幸福是跟家人到處去玩，我覺得跟家人去旅行，跟自己去旅行，是不太一樣的，當你帶著小孩出去玩的時候，本來覺得沒有那麼好玩的東西都覺得很好玩。」言語中洋溢幸福。

(中時 )