新北市長侯友宜與李翁月娥在大雨中掃街一小時。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜30日再度請假輔選，即便下著大雨，仍至三重陪無黨籍立委候選人李翁月娥掃街，2人無畏風雨站上吉普車，沿途向民眾熱情揮手，侯友宜表示，「看到沿路民眾熱情地回應，就對李翁的選情相當有信心，大家都非常支持這個無黨的。」

侯友宜指出，今天特別請了一個小時假，來陪最認真、為在地打拚幾十年的李翁月娥掃街，一定要讓她當選三重區的立委，未來才能與自己一同拚新北市的建設。

對於選情，侯友宜樂觀的說，沿途看到許多民眾伸出勝利手勢，呼應著李翁月娥的2號，代表她雖然是無黨籍，但做事認真大家都看在眼裡，「一點小風雨沒什麼，讓不分顏色、黨派，從基層出身接地氣的李翁月娥做立委，才是在地的希望。」

李翁月娥表示，無黨籍選三重需要非常的認真，平常就是一步一腳印，深耕基層，從過去擔任市長，到現在第3任市議員，服務選民已駕輕就熟，未來進入立法院，將推動666婦幼政策、調整一例一休，帶動經濟正向發展，讓年輕人更敢生小孩，家長可以安心。

(中時 )