來自日本的遊客遠藤小姐，日前與友人到文心森林公園賞燈，回程時在公車上發現手機不見了，立即折回公園尋找，台中市警局第四分局大墩分局員警據報到場暸解，研判應該是掉在公車上，經聯繫上公車司機幫忙尋找，果然掉在座椅隙縫內，遠藤拿到失而復得的手機，連聲讚台中警察效率高。

「2020台灣燈會」副展區已經在中市文心森林公園開展，遊客也漸漸多起來，警方勤務也漸多，舉凡掉錢包、丟手機、忘記車停哪裡等屢見不鮮，日前一位36歲的日女遠藤小姐偕同友人來台中文心森林公園賞燈，返程在公車上發現手機不見，立即折返尋找，但遍尋不著，於是向員警報案。

台中市警局第四分局大墩所員警，點開手機上的翻譯軟體與她們溝通，判斷手機應該是遺留在公車上，循線找到公車司機，請司機幫忙在當時所坐位置處尋找，果不其然在椅縫發現該手機，經由員警協助，遠藤小姐順利取回手機，頻頻向員警道謝，對於中市警察為民服務的熱情與效率讚不絕口。

大墩派出所長葉信良表示，為民服務乃職責所在，不分對象、國籍，只要能協助外籍人士解決急難，員警定用熱忱並提供貼心的服務，亦是促進國民外交最好的方式。

(中時 )