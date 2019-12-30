信義鄉農會總幹事黃志輝，歡迎大家賞梅花！（廖志晃攝）

信義鄉盛產優質農產品，賞梅別忘採購伴手禮！（廖志晃攝）

近日寒風催迫加上細雨滋潤，信義鄉農會梅子夢工廠周邊的梅花已經掛滿枝頭，第一波賞梅景點包括外坪頂、烏松崙和風櫃斗；南投花卉嘉年華年度盛事「踏雪尋梅」，也將於5日在牛稠坑柳家梅園登場。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，踏雪尋梅今年以「喜上梅梢，遍地開花」為主題，將於1月5日在柳家梅園，舉辦同心伉儷─親子滾橡木桶趣味競賽，及甜蜜負擔─夫妻揹負競賽，優勝者可獲得信鄉農會梅子酒莊釀造的金牌梅酒「柔水」，獎品數量與被揹負者體重等量計算，如果丈夫揹體重60公斤的妻子，就是60瓶柔水，如果妻子揹丈夫獲第1名，獎品加倍！所有參加者完成指定路線，也可獲得梅子夢工廠出品的豐厚獎項。

黃志輝表示，今年梅花盛開狀況，將勝於往年，去年沒有開的花，都會「加倍奉還」！信義鄉主要賞梅景點包括外坪頂、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地，因為賞景點多、海拔差異大，因此，賞梅季節可以從元旦延續到農曆春節前，剛好銜接草坪頭春節的櫻花季。

黃志輝表示，信義鄉盛產優質農產品，包括高山蔬菜、水果、茶葉等，還有信義鄉農會生產的梅子及各類加工製品，品質獲得國際肯定，歡迎大家到信義鄉賞梅，品嘗在地食材好滋味，同時採購一流的農產品當伴手禮。

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(中時 )