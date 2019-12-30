台北富邦銀行以「生活即金融，金融即生活」為目標，持續深耕在地，與客戶建立緊密的芳鄰關係，並藉此積極發揮社區號召力，由全台127家分行自12/12至12/27舉辦愛心樂捐活動，短短12個工作日募得善款新台幣逾198萬元，善款全數捐給富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學專案及羅慧夫顱顏基金會「請助我好好長大」專案，讓弱勢孩童過個好年；北富銀個金總處長郭倍廷表示，新的年度北富銀將持續投入更多資源，響應ESG(環境、社會責任、公司治理)，與客戶攜手促進永續發展，互利共好。

富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學專案，主要在協助弱勢學童就學，培養學識和職業技術能力，進而能靠自己的力量改善家庭狀況；截至今年12月，該專案已幫助超過24萬名弱勢學童。而羅慧夫顱顏基金會表示，台灣每年約有300~400位顱顏患童出生，其中約有二成因為家境困苦無法治療、無法接受教育，「請助我好好長大」專案就是要幫助這群孩子在完整的治療(含外科、矯正牙科、語言、聽力與心理)與教育(含幼兒園學費補助、小學課輔補助、青年獎助學金)下，擁有公平的成長機會。

此次北富銀愛心樂捐活動，獲得客戶熱烈迴響，全台參與人次超過2,000人，其中大多數為小額捐款，且來自隨父母到分行辦理業務的小朋友；他們聽聞活動能幫助有需要的學童，便主動將身上的零用錢、銅板全數捐出，希望與未能謀面的弱勢孩童共享幸福；有母親以過世女兒的名義捐款，用大愛懷念女兒，也有姊姊用妹妹的名字捐款，希望透過公益活動為妹妹積善添福。在眾多小額款項中，有一筆捐款高達新台幣40萬元，據了解，是一位住在新北市、高齡80多歲的老先生，他白手起家辛苦奮鬥，為自己和家人打拼出優渥的晚年生活，聽聞此愛心活動，立即大手筆樂捐，希望提供偏鄉弱勢孩童、先天顱顏患童更多實質的幫助。

隨著ESG已成為國際趨勢，北富銀從金融業務至客戶服務持續實踐ESG價值，2020年將投入更多分行資源，透過分行活動結合在地單位、攜手社區關懷社會弱勢，集合客戶之力，一起促進永續發展，讓社會更和諧美好。

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