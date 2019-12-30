周子娛樂日前號召旗下藝人林依晨、林柏宏、張睿家、張家慧、張洛偍、黃心娣、邱偲琹等人齊聚合拍新年年曆，近幾年年曆都結合公益義賣，今年則是與中華親善動物保護協會共同合作，拍攝當天攝影棚裡不時聽到驚呼：「這些狗狗真的太乖、太可愛了！」，整個拍攝過程被滿滿的愛圍繞。

林依晨與狗狗拍年曆。（周子娛樂）

「一姐」林依晨林依晨俐落清新的裝扮與「小妞妞」淨白的毛色相呼應，給人一種耳目一新的感覺。對於此次與狗狗的拍攝，林依晨也表示：「年曆可以結合公益真的很棒！但除了宣導領養代替購買之外，也希望大家在領養前都確認過自己的狀態是適合養寵物的，才不會因任何一方適應不良而導致原本可以避免的分離。」。

2019年作品滿檔的林柏宏和「仙貝」之間的互動則是逗得在場人員哈哈大笑，林柏宏說：「一開始很認真想跟狗狗培養感情，但過了20分鐘後發現最好的方式就是在身上各角落藏零食，讓仙貝對我很有興趣！」。日前剛進新劇組《火神的眼淚》的林柏宏首次嘗試演出硬漢消防員角色，一改先前大家對他較文青和溫暖的形象，明年作品還有華語科幻影集《2049》和亞洲首部iPhone電影《怪胎》，令人相當期待。

林柏宏與狗狗拍年曆。（周子娛樂）

張睿家和帥氣有靈性的「多比」完美合作，照片中可以看到兩位都流露出紳士氣息、霸氣，讓人好想被他們保護呀！「多比」更堪稱現場配合度最到位的狗狗，兩位正式拍攝的第一張照片，現場工作人員就喊著可以收工；他還笑說因為「多比」太會撒嬌，畫好的妝都被狗狗的口水舔掉了。他接下來除了電影《女優，摔吧！》以及即將播映的網劇《唐人街探案》外，也剛拍攝完公視人生劇展，戲中飾演一個需要事業跟家人兼顧的角色，並長期照顧有帕金森氏症的爸爸。因為透過這一次的角色建立，使張睿家重新省思與家人的關係以及陪伴的重要性，更在相處的過程去了解彼此的問題。

張睿家與狗狗拍年曆。（周子娛樂）

張家慧在最新電視劇作品《想見你》中飾演一個在職場上精明幹練但卻相當暖心的主管「娜姐」，她談到這次和「大鼻」拍攝過程說：「狗狗就像大孩子一樣，他們給予的情感和反應都是最真實的，所以當和害羞的狗狗拍照時盡可能地給他安全感，和熱情的狗狗一起則是會被他帶領著，情不自禁得開懷大笑！」，現場「大鼻」還情不自禁吐出舌頭，可愛的模樣也被攝影師捕捉下來。

陽光男孩張洛偍剛開始接觸到「歪妹」，甜笑說雖然是杜賓犬，但在拍攝過程中很嬌羞緊張都不敢亂動，張洛偍不斷安撫歪妹更寵溺地將歪妹擁入懷中，終於讓歪妹漸漸卸下心房！大病初癒的張洛偍，目前正在進行電視劇前製，預計年後開拍，角色吃重鮮明，劇情新穎突破，極具挑戰性，洛偍緊張興奮之餘，同時也正在調整狀態、準備好演員功課迎接久違的拍攝。

張家慧與狗狗拍年曆。（周子娛樂）

因演出《小女花不棄》而人氣大漲，有「最美殺手」之稱的黃心娣霸氣地將「小星星」熊抱入懷，與「小星星」迅速地建立良好互動關係，黃心娣說：「狗狗雖然有點緊張，但都非常溫馴，攝影師民仕哥也捕捉地很神速，這次年曆拍攝應該是史上最迅速！」。黃心娣也因為連續兩部戲都接受高強度的武術訓練而成為「女打仔專業戶」，最新電影作品《女優，摔吧!》也將於明年上映。

張洛偍與狗狗拍新年年曆。（周子娛樂）

身形巨大的「叭噗」體重甚至還超過邱偲琹，她在拍攝過程中一度因為hold不住叭噗而往前撲倒，形成鮮明對比的反差萌，畫面既溫馨又有趣。邱偲琹預計年後將開拍一部電影，也是以往沒有接觸過的角色，劇中飾演剛畢業的教育工作者；與鄭人碩、喜翔主演的電影《親愛的殺手》預計將於明年三月上映。

黃心娣與狗狗拍年曆。（周子娛樂）

邱偲琹與狗狗拍年曆。（周子娛樂）

(中時 )