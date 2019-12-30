新竹市光復高中啦啦隊近日參加「2019年全國啦啦隊錦標賽」，以超高技術難度及勢如破竹般的氣勢，一舉奪下5金3銀4銅的佳績，成為全國各校最大贏家，「全國第1」實至名歸。

光復高中表示，光復高中各代表隊此次是在校長黃敦煌的率隊下，參加由中華民國台灣競技啦啦隊協會所主辦的「2019年全國啦啦隊錦標賽」，包括啦啦隊、啦啦舞蹈隊、爵士shaKe oFF隊、嘻哈K.O.D隊等共囊括5金3銀4銅，相當不簡單。

其中，shaKe oFF與K.O.D分組合作，包辦了全國嘻哈團體組與嘻哈雙人組的冠、亞軍，而競技啦啦隊團體組（競啦）與彩球團體組（舞啦）更是以整齊畫一、精湛完美的金字塔技術動作，以及編排流暢的舞蹈跳躍與轉圈動作，也為光復中學獲得此次全國賽的冠軍獎盃。

黃敦煌表示，光復高中全女子組啦啦隊於2002年創立，當時便選定「花豹─PANTHER」做為KFHS CHEERLEADING的吉祥物，因為花豹給人的感覺「迅速、爆發、優雅」，設定目標後並會專注的完成，每次出擊都是優雅且從容的呈現。

光復爵士舞蹈社的shaKe oFF則已到了第8代，shaKe oFF於2012年成立，取名shaKe oFF的原意是要擺脫、掙脫，所以我們要拋開一切束縛來爭取到亮眼的成績。shaKe oFF自2016年以來，已經連續4年榮獲新竹市校際街舞大賽冠軍以及第16屆桃竹苗街舞大賽第3名。

光復嘻哈舞蹈社K.O.D於2012年成立，今年K.O.D成員參加108年全國中等學校熱舞大賽榮獲高中混合組全國第2名及第16屆桃竹苗街舞大賽第2名。

(中時 )