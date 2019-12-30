台中市文化局舉辦第二屆「台中工藝師」頒獎儀式，有3名工藝師獲獎。（陳淑芬攝）

台中市第二屆「台中工藝師」在30日出爐！由編織工藝師余美玲、陶瓷工藝師黃吉正及漆藝工藝師陳永興等3人獲獎。台中市長盧秀燕在頒獎儀式中表示，台中市工藝師不但是台中市政府正式認證的獎項，還給予進駐官方場館機會，成為推廣工藝創作與傳承教學的藝術平台，實屬難得。

台中市文化局在2004年設立「大墩工藝師」，審查獎勵從事工藝創作的藝術家，於2017年轉型為「台中市工藝師」，今年獲獎的台中市工藝師將進駐港區藝術中心清風樓及台中市纖維工藝博物館，讓工藝師能夠深入民眾生活，並打造傳習工藝平台。

編織工藝師余美玲是賽德克族人，她帶領一群女性族人傳承原住民織品工藝，保有傳統的平織、斜紋織、十字繡等技藝，並延伸出創意技法，延續發揚住民手工編織的文化藝術。陶瓷工藝師黃吉正，以運用傳統陶藝加入現代工法及空間意象符號，打造新的陶藝風格；漆器工藝師陳永興，將傳統的漆藝結合創意，並使用多元媒材創作，為傳統漆藝開創出新道路。

(中時 )