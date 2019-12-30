台中市警五分局四平派出所，日前接獲巫姓男子報案，指稱妻舅王男行為可疑，因接了1通神秘電話後，匆忙外出去銀行領錢，近年來詐騙案例層出不窮，巫擔心王遇到詐騙集團，暗中報警處理，四平派出所接獲報案火速趕抵現場，王男排隊準備匯款，經苦心勸阻，拆穿「假姪女」詐騙手法。

「姪女缺錢，不能見死不救！」員警趕到銀行，逐一尋找每個櫃台窗口，遇見王男準備匯款，王男說，自己的姪女在外欠人家22萬元，在不還錢會被討債集團找上門，請叔叔匯錢讓她還款、好過年。

員警判斷「姪女」是假冒身分的詐騙手法，苦口婆心向王男勸說，但王男仍堅稱是「親姪女」，警方王男先回派出所求證後再匯款，王男同意回到派出所後，警方查證該匯款帳號為詐騙帳號，過程中也協助王男確實聯繫到真正的姪女，姪女表示沒欠錢，要叔叔別受騙了。

王男恍然大悟，大罵詐騙集團沒良心，辛苦掙來的存款差點被騙，台中市警五分局長郭士傑教導民眾「防詐3撇步」，接獲來歷不明電話，1聽、2、3求證，出門領錢匯款注意身旁陌生人，時時提高警覺，才不會平白蒙受損失。

(中時 )