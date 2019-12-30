迎接2020年台灣國際熱氣球嘉年華10周年， 縣長饒慶鈴今天宣布，專屬於台東縣政府著作權的熱氣球圖像首次開放授權，有9款熱氣球圖像供業者免費申請，應用在各種創意商品設計上，希望全民一起行銷台東熱氣球，讓台東躍上國際舞台。

饒慶鈴說，她上任後就發現許多廠商各自推出熱氣球相關產品，但是多數與台東的熱氣球無關，原因是業者擔心侵權不敢用，因此縣府決定推出熱氣球圖像授權計畫，共有台東球、蘭花球、愛心球等9款可選擇，業者可以將這些圖像應用於國內外展示或商品的製作及銷售。

她說，為了避免圖像被放在有爭議的商品上，讓縣府的好意變惡意，甚至縣府可能吃上官司，申請授權有審查機制的把關，不過，未來審查的流程也將盡量簡便，請大家多多使用台東圖案的熱氣球，讓明年的10周年，每位來台東的遊客都能帶走1件在台東的記憶，商家可以賺錢，熱氣球也可以做到行銷。

交通及觀光發展處說明，即日起立案或登記於台東縣的廠商都可申請，初審時間約15天，經審核通過便可用到明年底， 經授權的商品要在包裝或明顯處標示授權來源，除了授權的9款圖像以外，也鼓勵各界自創熱氣球造型或圖樣，讓台東無時無刻都可以感受到熱氣球意象。

(中時 )