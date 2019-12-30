今年房市交易量可望逼近30萬大關，不過全台房市交易出現「北消南長」的結構改變，與2011年時相較，雙北房市交易量從八年前的占全台37%，今年將跌破三成；隨著縣市合併、南高都會區崛起，當時占全台16%，如今已突破二成。

根據內政部最近公告的買賣移轉棟數，今年前11全台買賣移轉棟數為27.1萬棟，全年預估將落在接近30萬棟的水準，不過房市「北溫南熱」的現象持續，八年前台北市、新北市分別占全台交易量14%、23%，不過今年各已降至9%、20%；相較下，八年前台南市、高雄市分別占全台交易量6%、10%，今年已提升至8%、13%；桃園市、台中市，則各維持在13%、14%。

台南、高雄房市持續增溫，許多開發商跨區往南買地推案，帶動當地房市人氣。各大房仲業者普遍認為，今年無論交易量與價格走勢，均是南強於北，預期這種態勢明年還會持續下去。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台灣的崛起趨勢明顯，主要原因在於，當地房價所得比相對負擔輕鬆，加上就業等基本面穩定，市場的確有一波落後補漲的味道出現，尤其是台南市2011年買賣移轉棟數還不到台北市的一半，差距約2.8萬棟，到今年台南與台北的移轉差距僅剩下4千棟，不難看出這波移轉棟數「北消南長」的趨勢。

(工商 )