一般人生病很厭世，但有些狀況如果被醫師、護理人員遇到，那可會比病人還厭世！婦產科醫師鄭丞傑分享自己多年前接到一個菜花病例，病人是一名孕婦，來就診時私密處竟長滿菜花，多到讓他傻眼表示，「這個一小時都燒不完」。
鄭丞傑在節目《醫師好辣》上透露，以前遇過一個病例，一名懷孕5個月的孕婦染上菜花，一開始因為不以為意，直到後來越長越多，多到皮膚科和婦產科醫師都不敢處理、互踢皮球，最後才北上找他就醫。
鄭丞傑表示，檢查孕婦的狀況後，竟發現菜花不僅外陰部長滿，甚至還長到肛門、胯下，連子宮頸內都有，他甚至還用「滿山遍野」來形容病情。由於用藥會對胎兒造成畸形，所以只能靠電燒，但範圍太廣，其他護理人員看到後都傻眼問，「為何醫師要接這個案子」？
鄭丞傑提到，最後大家都全副武裝上陣，還對孕婦進行了半身麻醉，燒了將近一個半小時才燒完。而孕婦問醫師為何他從懷孕後都已無性行為卻還是得病？鄭丞傑解釋，菜花通常是因為性行為傳染，但潛伏期平均是3個月，甚至文獻記載過18個月，因此就算這名孕婦懷孕期間都沒有發生性行為，還是可能因為過去的經驗被傳染菜花。
(中時電子報)
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