中國商務部國際司司長張少剛今天表示，未來將分「三步走」推進「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）簽署進程，預計明年6月前完成法律審核，並可望於11月正式簽署。

北京新浪財經報導，張少剛在全國商務工作會議中表示，各方目前正緊鑼密鼓推進RCEP剩下的談判工作，其中雙邊市場准入談判正在抓緊進行，爭取盡早達成協議。

他說，各方將在明年6月前完成對RCEP總體的審核工作。

張少剛表示，各國專家目前保持每月一次的頻率進行法律審核，依進度安排，「法律審核工作到明年6月完成，是沒有什麼問題的」。

張少剛說，在完成雙邊談判和法律審核工作的基礎上，各簽約國還需履行國內審批程序，通常需要3到4個月時間，因此各方有望在明年11月RCEP領導人會議中正式簽署這項協議。

對於印度此前表示暫不參加RCEP的問題，張少剛指尊重印度的決定，而談判大門永遠對印度敞開。

(中央社)