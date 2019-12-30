40年老字號的天成飯店，以文旅新品牌「繪日山丘」，進駐嘉義市強打親子樂遊的旅宿市場，房間設計融入阿里山檜木、在地美食烤玉米，最新推出毛小孩房型、攀岩、溜滑梯，繽紛彩繪壁畫及歡樂遊戲區，孩子好好玩，家長好放鬆。
天成集團品牌行銷公關處總監趙芝綺說，繪日之丘全館有71間客房，10至34坪不等，主要旅客是國旅、中國大陸、香港，2018年平均住房率6成以上，較嘉義市一般飯店住房率高約1至2成，今年1至11月住房率64.39％，房間新穎有趣，營造親子歡樂輕鬆的氣氛是旅客的最佳選擇。
趙芝綺說，毛小孩也是家人，今年特別新設計一間萌寵物房型，旅客可以帶毛小孩同住，明年會推出親子及毛小孩同住的房型，還有溜滑梯、攀岩親子房也很搶手。
飯店公共遊樂區寬敞，視野好，有手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等玩具，還有50多種零食、糖果、餅乾、飲料，無限量供應，親子吃免驚。
(中時 )
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