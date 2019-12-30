全球首例基因編輯嬰兒案30日在大陸深圳法院公開宣判，被告南方科技大學副教授賀建奎等3名被告人以非法行醫罪判處3年、2年、1.5年徒刑，並處罰金最高300萬元人民幣(合台幣約1310萬元)至最低50萬元人民幣（合台幣218萬元）。法院稱上述3人為多對夫婦實施胚胎基因編輯與輔助生殖，並以假資料讓不知情醫生為孕婦殖入，先後生下3名基因編輯嬰兒。

《新華社》報導，此一震驚全球生醫科學界的大案因涉及個人隱私，審理期間未公開，3名被告人當庭認罪悔罪後，本月30日在深圳市南山區人民法院一審公開宣判，對3名被告共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，依非法行醫罪分別被依法判處徒刑與罰金。法院判處被告賀建奎有期徒刑3年，並處罰金人民幣3百萬元；判處張仁禮有期徒刑2年，並處罰金人民幣1百萬元；判處覃金洲有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金人民幣50萬元。

法院公布審理結果稱，2016年以來，南方科技大學原副教授賀建奎得知人類胚胎基因編輯技術可獲得商業利益，與廣東省某醫療機構張仁禮、深圳市某醫療機構覃金洲共謀，在明知違反國家有關規定和醫學倫理的情況下，仍以通過編輯人類胚胎CCR5基因可以生育免疫艾滋病的嬰兒為名，將安全性、有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。

報導說，賀建奎等人偽造倫理審查材料，招募男方為艾滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

報導並指出，在「基因編輯嬰兒」事發後，廣東省委、省政府高度重視，迅速成立調查組開展調查，並於2019年1月公佈調查結果。衛生健康行政部門已將相關涉案人員列入人類生殖技術違法違規人員「黑名單」，終身禁止其從事人類輔助生殖技術服務工作。科技主管部門已對涉案人員作出終身禁止其申請政府人類遺傳資源行政審批、終身禁止其申請財政資金支持的各級各類科研項目等行政處理。

(中時電子報)