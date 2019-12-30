第一保(2852)今天召開法人說明會，由於今年「國泰民安」，核保損益攀升，第3季底投資未實現收益達2.68億元，第4季台股續創波段新高，有助投資收益提升，法人估計，今年獲利有機會優於去年4.91億元，力拚6年來最佳表現。

第一保2018年簽單保費突破70億元，今年前3季簽單保費收入52.34億元，預期今年全年與去年差異不大。自留保費收入40.54億元，持續穩定小幅增加，今年前3季投資損益2.51億元，核保損益2.72億元，由於今年沒有大型理賠出現，前3季核保損益已經優於去年全年2.11億元，前3季稅後淨利4.44億元，每股盈餘1.47元，資本適足率813.09％，資產報酬率2.81％，資產總額158.93億元。

公司可運用資金至第3季底總計124.75億元，今年以來，持續增持公債、庫券及儲蓄券等固定收益債券，部位由去年底4.77億元，占比4％，到今年前3季增至10.23億元，占比拉高到8.2％；股票亦搭上今年台股順風車，持有部位由去年底26.5億元，到今年第3季底為31.67億元，占可運用資金比重超過25％。而到第3季底的金融資產未實現收益來到2.68億元，相較去年底0.27億元大幅攀升，也讓第4季獲利增添想像空間。

(時報資訊)