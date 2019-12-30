大同(2371)子公司華映今天舉行股東臨時會，通過處分華映楊梅廠及龍潭廠資產、土地、廠房暨生產線等主要財產。大同表示，華映土地資產和廠房等出售，將得以償還積欠員工近億元的薪資和有擔保及無擔保債權。

華映的公告事項包括：(1)為籌措資金償還員工債權及有擔保及無擔保債權，以及支付資產處分期間之相關營運維持費用，公司擬於與債權銀行、聲請查封債權人、相關單位討論取得共識後，決處分楊梅廠及龍潭廠資產、土地、廠房暨生產線等主要財產。(2)此次處分標的(楊梅廠及龍潭廠動產及不動產等資產)，應符合公司法185條第一項第二款「讓與全部或主要部分之當業或財產」，公司已於108年11月12日董事會通過後，並於108年12月30日召開股東臨時會，經代表已發行股份總數1/2以上股東出席、出席股東表決權213以上同意決議通過。(3)股東臨時會決議通過，依據公司之「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理，而資產處分案相關事項，授權董事會或其指定之人依相關法令全權處理。

華映公司積欠近億元薪資，在華映臨股會通過資產處分後，母公司大同將不必再承受「代墊款項」的壓力。大同今天收盤股價大漲6個百分點站上年線。

(時報資訊)