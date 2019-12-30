▲埔里前鎮長張鴻銘家中辦理喪事發出的訃告文，盼獲鎮民響應。（楊樹煌攝）

埔里鎮前鎮長張鴻銘母喪，為讓母親遺愛人間，30日捐出兩百萬元分別給埔里基督教醫院和台中榮總埔里分院，將提供醫院幫助急難弱勢，給付醫藥費用之用，同時張前鎮長也呼籲喪家，不發訃聞、不燃燒紙錢，並謝絕花圈花籃，大家一起來推動節能減碳，響應環保，減少PM2.5空汙危害。

埔里前鎮長張鴻銘指出，最近因其母親在醫院住院住了近4個月，才發現原來這個社會上還有不少弱勢族群，看病無法負擔自負額，甚至要取藥卻無錢批價，就黯然離去，還有住院患者，因無法支付住院的費用，利用深夜偷偷溜走，為了幫助這些弱勢，縱然無錢也可直接去看病，因而捐給埔基醫院和中榮埔里分院各100萬元，希望能當為醫院專案基金，真正關懷需要幫助的急難患者，且不損患者尊嚴。

張鴻銘於30日首將100萬元捐給埔基醫院，由該院院長蘇世強代表接受，蘇院長表示，張前鎮長所說的情況，在偏鄉難免有經濟確有困難的弱勢，亟待關懷，該院也都會盡力幫助，每年醫院都會有近百萬元的支出和呆帳，很感謝張前鎮長注意到，也願意主動幫助，未來如有急難患者無法負擔自負額的，只要向社工室打聲招呼，醫院就會由專案基金給付。

張前鎮長除捐出200萬元給兩家醫院的醫療專案基，他並向喪家發起呼籲，建議喪家都能響應不發訃聞、不燃燒紙錢，且懇辭奠儀、花圈、花籃，不舉行公祭等，簡化喪葬儀式，讓埔里鎮成為喪儀最簡約的示範鎮，如同他擔任鎮長時率先推動的垃圾不落地，也成為全國示範鄉鎮，期待大家一起來推動節能減碳，響應環保，減少PM2.5空汙對健康的危害。

(中時 )